Отрисовка заново логотипа и разработка дизайна визитки.

Требуется подготовка существующего логотипа к размещению и печати на визитке. Логотип в дальнейшем будет использоваться на другой печатной рекламной продукции (пакеты, буклеты, пластиковые карты).

Также требуется разработка визитки с переработанным логотипом с соблюдением требований к макетам. Визитка: одна сторона, цветная, содержание: логотип, стилизующая графика (по видению автора), адрес сайта и контакты без указания контактного лица.

С выбранным кандидатом возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам.