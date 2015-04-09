Отрисовка заново логотипа и разработка дизайна визитки.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки289 просмотров

Требуется подготовка существующего логотипа к размещению и печати на визитке. Логотип в дальнейшем будет использоваться на другой печатной рекламной продукции (пакеты, буклеты, пластиковые карты).

Также требуется разработка визитки с переработанным логотипом с соблюдением требований к макетам. Визитка: одна сторона, цветная, содержание: логотип, стилизующая графика (по видению автора), адрес сайта и контакты без указания контактного лица.

С выбранным кандидатом возможно дальнейшее сотрудничество по другим проектам.

10 лет назад
fiqus
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$20
2 дня
Сотрудничеством доволен. Все сделано на должном уровне, правки внесены быстро и с удовольствием.
Легко работать с Александром, четко и быстро объясняет задачу, всегда на связи, уважителен в общении. Утверждение результата и оплата в самые короткие сроки. Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад

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