Рекламный блок в печатное издание

Необходимо нарисовать рекламный баннер для печатного издания в 1/4 192х61,5 , формат EPS

Визуально надо будет разделить баннер на 4 части, в одной части лого интернет магазина слоган, во второй реклама автосервиса, а также в двух блоках реклама продукции

Крайний срок сдачи четверг до 10 утра по МСК