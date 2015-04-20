Нужен логотип и слоган для интенет магазина

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Завершен30 заявок365 просмотров

www.аринамаркет.рф нужен логотип,слоган и баннер по тематике магазина (роботы -пылесосы)

главная цель привязать красиво фразу и логотип "аринамаркет" к "роботам пылесосам"

10 лет назад
kvaki
Петр 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$16
3 дня
Всё во время, быстро, красиво. Я доволен. РЕКОМЕНДУЮ.
Спасибо большое Петру за проект. Рада была сотрудничеству. Очень хороший человек, четкая задача, своевременная оплата. Рекомендую как хорошего и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
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