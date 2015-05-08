Редизайн логотипа сайтат о покупках

# 1 — $ 50

Требуется редизайн логотипа сайта об интернет-покупках. Аудитория преимущественно женская. Желательно представить логотип в двух вариантах: максимально приближенный к старому логотипу и свою версию, но с соблюдением следующих моментов:

• без градиентов

• текст в логотипе должен быть хорошо читаемый

• стиль современный, лаконичный, запоминающийся и уникальный

• в двух цветах – бордовый и черный (темно-серый)

• фон прозрачный

Логотип нужно будет предоставить в печатном формате (вектор eps, ai) и веб-формате (растр png, psd). Нестандартные шрифты в формате ttf.