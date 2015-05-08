Редизайн логотипа сайтат о покупках

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки2268 просмотров
#1$50

Требуется редизайн логотипа сайта об интернет-покупках. Аудитория преимущественно женская. Желательно представить логотип в двух вариантах: максимально приближенный к старому логотипу и свою версию, но с соблюдением следующих моментов:

• без градиентов

• текст в логотипе должен быть хорошо читаемый

• стиль современный, лаконичный, запоминающийся и уникальный

• в двух цветах – бордовый и черный (темно-серый)

• фон прозрачный

Логотип нужно будет предоставить в печатном формате (вектор eps, ai) и веб-формате (растр png, psd). Нестандартные шрифты в формате ttf.

10 лет назад
shoppi
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Победитель конкурса

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
#1
Все отлично! Заслуженное первое место в конкурсе.
Спасибо за конкурс. Интересное задание и отличный выбор. Оплата оперативна. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
#1

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