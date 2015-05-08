Требуется разработать логотип для интернет-магазина. Тематика: продажа, аренда, обслуживание инструмента для прокладки и обслуживания инженерных сетей. Тематики инструмента: Алмазное оборудование Резка труб Гибка труб Пайка труб Сварка ...
Редизайн логотипа сайтат о покупках
Требуется редизайн логотипа сайта об интернет-покупках. Аудитория преимущественно женская. Желательно представить логотип в двух вариантах: максимально приближенный к старому логотипу и свою версию, но с соблюдением следующих моментов:
• без градиентов
• текст в логотипе должен быть хорошо читаемый
• стиль современный, лаконичный, запоминающийся и уникальный
• в двух цветах – бордовый и черный (темно-серый)
• фон прозрачный
Логотип нужно будет предоставить в печатном формате (вектор eps, ai) и веб-формате (растр png, psd). Нестандартные шрифты в формате ttf.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Требуется подготовка существующего логотипа к размещению и печати на визитке. Логотип в дальнейшем будет использоваться на другой печатной рекламной продукции (пакеты, буклеты, пластиковые карты). Также требуется разработка визитки с переработанным логотипом с ...Завершен10 лет назад
www.аринамаркет.рф нужен логотип,слоган и баннер по тематике магазина (роботы -пылесосы) главная цель привязать красиво фразу и логотип "аринамаркет" к "роботам пылесосам"Завершен10 лет назад
Необходимо нарисовать рекламный баннер для печатного издания в 1/4 192х61,5 , формат EPS Визуально надо будет разделить баннер на 4 части, в одной части лого интернет магазина слоган, во второй реклама автосервиса, а ...Завершен10 лет назад
Нарисовать логотип магазина в кореле из изображения png и добавить контактную информацию магазина, для размещения на пакетах типа майка. подробности в письме.Завершен10 лет назад
Добрый день. Пример логотипа: http://prntscr.com/6qdvba Необходимо: 1. доработать логотип под пожелания заказчика: заменить текстовую надпись 2. перевести в вектор *Прошу указывать стоимость в грн. ...Завершен10 лет назад
- $50
Нужно разработать логотип для компании, которая занимается организацией праздников. Название компании на английсом Amourtoujour (или amourtoujour.ru ?). Пожелания: Логотип должен быть выполнен в стилистике артдеко и напоминать лого bourjois.ru. В логотипе должно ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте, Ищем художника, который сможет нарисовать лого и фон для сайта знакомств. Логотип - слово "flirty", фон - контурный рисунок (или стилизованный под hand drawn) - молодежная вечеринка, участники которой наблюдают за ...Завершен10 лет назад