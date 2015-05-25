Требуется подготовка существующего логотипа к размещению и печати на визитке. Логотип в дальнейшем будет использоваться на другой печатной рекламной продукции (пакеты, буклеты, пластиковые карты). Также требуется разработка визитки с переработанным логотипом с ...
Разработка логотипа для магазина инструмента и оборудования.
Требуется разработать логотип для интернет-магазина. Тематика: продажа, аренда, обслуживание инструмента для прокладки и обслуживания инженерных сетей.
Тематики инструмента:
Алмазное оборудование
Резка труб
Гибка труб
Пайка труб
Сварка пластиковых труб
Прочистка труб
Укладка полов
Нарезка резьбы
т.е. сейчас тематика в основном связана с трубами и материалами. Так же есть ручной, сантехнический и столярный инструмент.
В будущем магазин будет расширять свой ассортимент (возможно торговля стройматериалами и другими видами инструмента) Поэтому не стоит сильно зацикливаться на трубах и инженерке...
Домен и собственно название магазина GENERALTOOL или generaltool (точка) р-у. Сайта пока нет, поэтому привязки логотипа к цветам сайта нет, можете импровизировать (это даже приветствуется)! Можно ориентироваться на первые 2 буквы GT хотя не очень хочется, хочется что бы в логотипе обязательно была картинка и написать GT или полностью это мы решим. Делайте вообщем свои варианты а потом докрутим если что!
Со сроками просьба не затягивать! Спасибо!
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