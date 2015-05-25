Разработка логотипа для магазина инструмента и оборудования.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен41 заявка2654 просмотра
#1$60

Требуется разработать логотип для интернет-магазина. Тематика: продажа, аренда, обслуживание инструмента для прокладки и обслуживания инженерных сетей.

Тематики инструмента:

Алмазное оборудование

Резка труб

Гибка труб

Пайка труб

Сварка пластиковых труб

Прочистка труб

Укладка полов

Нарезка резьбы

т.е. сейчас тематика в основном связана с трубами и материалами. Так же есть ручной, сантехнический и столярный инструмент.

В будущем магазин будет расширять свой ассортимент (возможно торговля стройматериалами и другими видами инструмента) Поэтому не стоит сильно зацикливаться на трубах и инженерке...

Домен и собственно название магазина GENERALTOOL или generaltool (точка) р-у. Сайта пока нет, поэтому привязки логотипа к цветам сайта нет, можете импровизировать (это даже приветствуется)! Можно ориентироваться на первые 2 буквы GT хотя не очень хочется, хочется что бы в логотипе обязательно была картинка и написать GT или полностью это мы решим. Делайте вообщем свои варианты а потом докрутим если что!

Со сроками просьба не затягивать! Спасибо!

10 лет назад
sergio-z
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
#1
С самого начала конкурса работы данного человека входили в список претендентов на победу. По ходу конкурса Антон проявлял инициативу и выкладывал новые варианты один из которых и признан победителем. Спасибо за работу!
Только положительные впечатления от работы с Сергеем. Конструктивный диалог и чётко поставленное ТЗ. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

MyXaLLIkO
Антон 
41 год
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
#1

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