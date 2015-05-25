Разработка логотипа для магазина инструмента и оборудования.

# 1 — $ 60

Требуется разработать логотип для интернет-магазина. Тематика: продажа, аренда, обслуживание инструмента для прокладки и обслуживания инженерных сетей.

Тематики инструмента:

Алмазное оборудование

Резка труб

Гибка труб

Пайка труб

Сварка пластиковых труб

Прочистка труб

Укладка полов

Нарезка резьбы

т.е. сейчас тематика в основном связана с трубами и материалами. Так же есть ручной, сантехнический и столярный инструмент.

В будущем магазин будет расширять свой ассортимент (возможно торговля стройматериалами и другими видами инструмента) Поэтому не стоит сильно зацикливаться на трубах и инженерке...

Домен и собственно название магазина GENERALTOOL или generaltool (точка) р-у. Сайта пока нет, поэтому привязки логотипа к цветам сайта нет, можете импровизировать (это даже приветствуется)! Можно ориентироваться на первые 2 буквы GT хотя не очень хочется, хочется что бы в логотипе обязательно была картинка и написать GT или полностью это мы решим. Делайте вообщем свои варианты а потом докрутим если что!

Со сроками просьба не затягивать! Спасибо!