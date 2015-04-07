Логотип+оформление мини-книги

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт9 заявок189 просмотров

Требуется художник-оформитель, который сможет:

1. Разработать логотип, который будет использоваться в шапке письма (необходимо будет нарисовать "модную лисичку", поэтому ищем художника).

2. Оформить подарочную мини-книгу по моде в формате PDF (10 страниц). Имеется текст, нужно подобрать картинки и правильно и красиво их расположить.

Работа поэтапная:

1. Разработка логотипа — это тестовое задание.

2. Оформление книги.

Требования:

- опыт подобной работы, наличие портфолио;

- наличие вкуса, креативность и творческий подход.

От нас:

- текст;

- примеры оформления книг (только в качестве ориентира).

В заявке указывайте стоимость работы.

Ждем ваши заявки с электронным адресом, по которому мы с вами свяжемся, и сроки выполнения.

10 лет назад
Tanitaticaram
Татьяна 
41 год
10 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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