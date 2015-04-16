Разработать персональный логотип

# 1 — $ 50

Есть женщина, из которой нужно сделать бренд. Зовут ее Елена Лобода. Сейчас она занимается фигурной вырезкой из овощей и фруктов (карвинг). Но логотип нужно сделать универсальным: если она захочет сменить деятельность (начнет тортики печь) логотип должен подходить и в этом случае (или требовать минимальной обработки).

В логотипе точно должны присутствовать имя и фамилия (каким-нибудь красивым шрифтом). Однако, шрифт нужно подобрать так, чтобы хорошо читался и при большом размере, и при маленьком.

К тексту можно добавить изображение. Идеально, если получится понятно изобразить фрукт или овощ, на котором начали что-то вырезать. Можно взять ананас, но не обязательно.

Логотип должен передавать эмоцию легкости, чистоты. Не перегружен мелкими деталями, которые невозможно рассмотреть.

Если возникнут вопросы, задавайте обязательно, ответить постараемся оперативно.