Разработать персональный логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки2217 просмотров
#1$50

Есть женщина, из которой нужно сделать бренд. Зовут ее Елена Лобода. Сейчас она занимается фигурной вырезкой из овощей и фруктов (карвинг). Но логотип нужно сделать универсальным: если она захочет сменить деятельность (начнет тортики печь) логотип должен подходить и в этом случае (или требовать минимальной обработки).

В логотипе точно должны присутствовать имя и фамилия (каким-нибудь красивым шрифтом). Однако, шрифт нужно подобрать так, чтобы хорошо читался и при большом размере, и при маленьком.

К тексту можно добавить изображение. Идеально, если получится понятно изобразить фрукт или овощ, на котором начали что-то вырезать. Можно взять ананас, но не обязательно.

Логотип должен передавать эмоцию легкости, чистоты. Не перегружен мелкими деталями, которые невозможно рассмотреть.

Если возникнут вопросы, задавайте обязательно, ответить постараемся оперативно.

10 лет назад
ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Победитель конкурса

Irihaha
44 года
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
#1
Хороший исполнитель, логотип получился лаконичным и стильным. Спасибо за работу, рекомендую к сотрудничеству.
Большое спасибо за интересный конкурс и очень быструю оплату. Рекомендую.)

Заявки фрилансеров

Irihaha
44 года
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
#1

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