Необходимо сделать: 1. Отрисовать логотип по рисунку. Носорог должен быть в грубыми чертами. Без сглаживаний. Цвета в которых выполнять, можете посмотреть в другом лого. 2. Отрисовать визитку: лицевая и задняя стороны. ...
Разработать персональный логотип
Есть женщина, из которой нужно сделать бренд. Зовут ее Елена Лобода. Сейчас она занимается фигурной вырезкой из овощей и фруктов (карвинг). Но логотип нужно сделать универсальным: если она захочет сменить деятельность (начнет тортики печь) логотип должен подходить и в этом случае (или требовать минимальной обработки).
В логотипе точно должны присутствовать имя и фамилия (каким-нибудь красивым шрифтом). Однако, шрифт нужно подобрать так, чтобы хорошо читался и при большом размере, и при маленьком.
К тексту можно добавить изображение. Идеально, если получится понятно изобразить фрукт или овощ, на котором начали что-то вырезать. Можно взять ананас, но не обязательно.
Логотип должен передавать эмоцию легкости, чистоты. Не перегружен мелкими деталями, которые невозможно рассмотреть.
Если возникнут вопросы, задавайте обязательно, ответить постараемся оперативно.
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