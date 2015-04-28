Здравствуйте надо придумать/сделать/подобрать лого для паблика в ВК. Хитрить не надо. Если будет ВАУ - доплачу.
Логотип, визитка, наклейки на авто
Необходимо сделать:
1. Отрисовать логотип по рисунку. Носорог должен быть в грубыми чертами. Без сглаживаний. Цвета в которых выполнять, можете посмотреть в другом лого.
2. Отрисовать визитку: лицевая и задняя стороны. Примерный макет в приложении. Предложить 5 различных решений. Должно выглядеть дорого и качественно. Нужны вариации фона, цветов, шрифта.
3. Придумать наклейки на все части автомобиля: лобовое и заднее стекло, боковые стекла, лючок бензобака, крылья, капот, бампера. Марка машины не важна, можно сделать просто силуэт машины. В наклейках можно использовать лого, отдельно носорога, текст как краткий так и полный (APG и Auto Performance Group)
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