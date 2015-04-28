Логотип, визитка, наклейки на авто

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки306 просмотров

Необходимо сделать:

1. Отрисовать логотип по рисунку. Носорог должен быть в грубыми чертами. Без сглаживаний. Цвета в которых выполнять, можете посмотреть в другом лого.

2. Отрисовать визитку: лицевая и задняя стороны. Примерный макет в приложении. Предложить 5 различных решений. Должно выглядеть дорого и качественно. Нужны вариации фона, цветов, шрифта.

3. Придумать наклейки на все части автомобиля: лобовое и заднее стекло, боковые стекла, лючок бензобака, крылья, капот, бампера. Марка машины не важна, можно сделать просто силуэт машины. В наклейках можно использовать лого, отдельно носорога, текст как краткий так и полный (APG и Auto Performance Group)

Жду ваших предложений

10 лет назад
dmitrytulubaev
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$70
5 дней
За время выполнения проекта Александр проявил себя как ответственный и терпеливый профессионал! Рекомендую всем!
Благодаря Дмитрию мы смогли угодить одному из самых капризных заказчиков. Очень благодарен ему за терпение и конструктивное общение. Сотрудничеством доволен, буду рад поработать с Дмитрием в будущих проектах!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад

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