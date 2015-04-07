Лого паблика ВК

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт15 заявок205 просмотров

Здравствуйте надо придумать/сделать/подобрать лого для паблика в ВК. Хитрить не надо. Если будет ВАУ - доплачу.

10 лет назад
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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