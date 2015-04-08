Ярлык, бирка, логотип.

1. Этикетка на одежду

Расположить направление надписи, размеры логотипа. Может быть, добавить на какую-то из букв кокетливый хвостик, чтобы по стилю надпись перекликалась с лого.. (в этом плане у Карло Пазолини нравится хвостик у Z).

2. Ярлычки

Дизайн: сверху сбоку маленькое лого и надпись.

Поработать со шрифтом.

Цвет везде: черное с золотыми буквами.

3. Лого.

Вставить сверху буквы МP. И заменить данный шрифт на другой (такой же как на ярлычке).