Требуется художник-оформитель, который сможет: 1. Разработать логотип, который будет использоваться в шапке письма (необходимо будет нарисовать "модную лисичку", поэтому ищем художника). 2. Оформить подарочную мини-книгу по моде в формате PDF (10 ...
Ярлык, бирка, логотип.
1. Этикетка на одежду
Расположить направление надписи, размеры логотипа. Может быть, добавить на какую-то из букв кокетливый хвостик, чтобы по стилю надпись перекликалась с лого.. (в этом плане у Карло Пазолини нравится хвостик у Z).
2. Ярлычки
Дизайн: сверху сбоку маленькое лого и надпись.
Поработать со шрифтом.
Цвет везде: черное с золотыми буквами.
3. Лого.
Вставить сверху буквы МP. И заменить данный шрифт на другой (такой же как на ярлычке).
Выбранный исполнитель
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