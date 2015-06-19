Требуется создать логотип для компании застройщика

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен60 заявок3846 просмотров
#1$50

Примеры логотипов других застройщиков: http://www.novostroy-m.ru/kompanii

Их логотипы не нравятся.

Мне нравятся следующие логотипы:

http://www.weblancer.net/users/shaoleen/portfolio/?category_id=7

Но они уместны для своего жанра.

При разработке логотипа необходима "строгость, серьезность"!

10 лет назад
MostWanted3
Артур 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
#1
Из предложенных вариантов работа Вячеслава нам больше всего понравилась. Помимо этого Вячеслав также изготовил для нас фирменный стиль.
Спасибо Артуру за выбор,я очень старался! Артур очень ответственный заказчик, оплата своевременная, рекомендую всем! Еще раз,спасибо!

Заявки фрилансеров

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
#1

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