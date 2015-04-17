Создать логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки228 просмотров

Нужно разработать логотип. Больших "наворотов" не требуется. По сути - превратить в лого название проекта. Нужны формат: png, jpg, tiff. Варианты: в цвете, черно-белый и белый.

Большое спасибо всем откликнувшимся. Исполнитель выбран:)

10 лет назад
AnnaKorr
Анна 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
10 лет назад
$8
3 дня
Сотрудничеством очень довольна! Замечательный исполнитель. Внимательно относится к пожеланиям заказчика, работу выполняет качественно и креативно! Регулярно выходит на связь, не оставляет без внимания ни одно сообщение от заказчика. Рекомендую всем заинтересованным лицам!
Остались очень приятные впечатления от сотрудничества. Анна - отличный заказчик, пунктуальный и ответственный. Оплата вовремя. Рекомендую Анну как очень вежливого и хорошего заказчика! Буду рада в дальнейшем нашему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 часа назад
10 лет назад
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Логотипы и Знаки

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