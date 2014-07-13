Необходимо изготовить горизонтальный баннер в шапку сайта. Далее на основе этого баннера сделать иллюстрацию для обложки страницы в Фейсбуке. ТЗ имеется.
- $7Баннеры28 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать баннеры для размещения в Интернете. Размеры, 200*200, 200*500, 851*315, 160*160. По содержанию - баннеров два, только в разных размерах. Баннеры нужно создать на основе имеющегося фирменного стиля.Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо создать иконки для размещения на сайте. Иконки создаются в соответствии с фирменным стилем (имеется). Количество - 3. Нужны разные форматы (jpeg, tiff, png).Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать макеты для 2х визиток. Лого и информация для размещения на визитках имеются. Визитки нужны двусторонние. На лицевой - текстовая информация, на обороте - лого. Первая визитка - именная, вторая - для проекта. Буду рада ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Нужно разработать логотип. Больших "наворотов" не требуется. По сути - превратить в лого название проекта. Нужны формат: png, jpg, tiff. Варианты: в цвете, черно-белый и белый. Большое спасибо всем откликнувшимся. Исполнитель выбран:)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется создать сайт-биржу заказов "под ключ". Нужен человек с опытом и пониманием всех тонкостей программирования. Дизайн предполагается достаточно простой. Его тоже необходимо создать. Укажите, пожалуйста, есть ли у вас опыт подобной работы, ваш бюджет и сроки ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Уважаемые дамы и господа, Нужен человек, который умеет создавать сайты на Wordpress плюс плагин wppages. Что имеется в наличии: -домен -хостинг jino -набросок сайта и точное понимание, что должно быть на каждой странице Оплата - киви, возможно Яндекс ДеньгиСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Создать логотип для проекта. В логотипе 2 слова, плюс надо отрисовать знак розы ветров (стилизованный). Лого нужет в форматах: png (без фона), jpg, tiff. Цветовая гамма - зеленый с серым. Предпочтительный способ оплаты - Яндекс Деньги. Можно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад