AnnaKorr

Анна AnnaKorr

 
46 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннер для сайта

    $7

    Необходимо изготовить горизонтальный баннер в шапку сайта. Далее на основе этого баннера сделать иллюстрацию для обложки страницы в Фейсбуке. ТЗ имеется.

    Баннер для сайта
    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужны баннеры

    Необходимо создать баннеры для размещения в Интернете. Размеры, 200*200, 200*500, 851*315, 160*160. По содержанию - баннеров два, только в разных размерах. Баннеры нужно создать на основе имеющегося фирменного стиля.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать иконки для сайта

    Необходимо создать иконки для размещения на сайте. Иконки создаются в соответствии с фирменным стилем (имеется). Количество - 3. Нужны разные форматы (jpeg, tiff, png).

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Макеты для визиток

    Необходимо разработать макеты для 2х визиток. Лого и информация для размещения на визитках имеются. Визитки нужны двусторонние. На лицевой - текстовая информация, на обороте - лого. Первая визитка - именная, вторая - для проекта. Буду рада ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать логотип

    $10

    Нужно разработать логотип. Больших "наворотов" не требуется. По сути - превратить в лого название проекта. Нужны формат: png, jpg, tiff. Варианты: в цвете, черно-белый и белый. Большое спасибо всем откликнувшимся. Исполнитель выбран:)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создать сайт - биржу заказов под ключ

    Требуется создать сайт-биржу заказов "под ключ". Нужен человек с опытом и пониманием всех тонкостей программирования. Дизайн предполагается достаточно простой. Его тоже необходимо создать. Укажите, пожалуйста, есть ли у вас опыт подобной работы, ваш бюджет и сроки ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт на Wordpress +wppages

    $150

    Уважаемые дамы и господа, Нужен человек, который умеет создавать сайты на Wordpress плюс плагин wppages. Что имеется в наличии: -домен -хостинг jino -набросок сайта и точное понимание, что должно быть на каждой странице Оплата - киви, возможно Яндекс Деньги

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется логотип

    $30

    Создать логотип для проекта. В логотипе 2 слова, плюс надо отрисовать знак розы ветров (стилизованный). Лого нужет в форматах: png (без фона), jpg, tiff. Цветовая гамма - зеленый с серым. Предпочтительный способ оплаты - Яндекс Деньги. Можно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужны баннеры
Спасибо большое Анне за еще один проект. Все отлично - подробное задание, моментальная обратная связь, оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую как хорошего и ответственного заказчика!
Осталась очень довольна результатом! Все качественно, в срок и так, как и требовалось заказчику. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Создать иконки для сайта
Спасибо Анне за возможность поработать по проекту. Работаю с Анной уже не первый раз и от сотрудничества исключительно только положительные эмоции. Оплата, общение, понятное ТЗ - все на достойном уровне! Рекомендую, как очень хорошего и порядочного заказчика!
Спасибо Анне за качественную работу! Все точно в срок, очень красиво и креативно. Рекомендую Анну всем заинтересованным лицам. Сама обращалась не первый раз и осталась довольна результатом!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Макеты для визиток
Анна - очень хороший, вежливый заказчик. Задание понятное, чётко поставлена задача. Быстро и в полном объеме оплачивает выполненную работу. Желаю проекту Анны максимального успеха! Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Рекомендую Анну как надежного исполнителя, который делает все качественно, точно в срок. Анна очень внимательно подходит к предпочтениям заказчика. Осталась очень довольна сотрудничеством с Анной!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Создать логотип
Остались очень приятные впечатления от сотрудничества. Анна - отличный заказчик, пунктуальный и ответственный. Оплата вовремя. Рекомендую Анну как очень вежливого и хорошего заказчика! Буду рада в дальнейшем нашему сотрудничеству.
Сотрудничеством очень довольна! Замечательный исполнитель. Внимательно относится к пожеланиям заказчика, работу выполняет качественно и креативно! Регулярно выходит на связь, не оставляет без внимания ни одно сообщение от заказчика. Рекомендую всем заинтересованным лицам!
Ответный отзыв
volynfc
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создать сайт на Wordpress +wppages
Спасибо за сотрудничество, очень приятный и положительный заказчик, легко и с удовольствием работалось, рекомендую, и всем желаю таких заказчиков!
Сотрудничество понравилось. Андрей очень внимательно подходит к выполнению работы, правильно выстраивает коммуникацию с заказчиком. Качество работы отличное! Рекомендую.
Ответный отзыв