Требуется разработать оригинальный дизайн сертификата, грамоты, благодарности. Готовые бланки взятые из интернета не подойдут. ВНИМАНИЕ! Обязательное требование - портфолио не менее 5 образцов-макетов сертификатов, грамот, благодарности.
Макеты для визиток
Необходимо разработать макеты для 2х визиток. Лого и информация для размещения на визитках имеются. Визитки нужны двусторонние. На лицевой - текстовая информация, на обороте - лого. Первая визитка - именная, вторая - для проекта.
Буду рада вашим откликам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно красиво написать контакты, разместить лого и 4 бренда на визитке... Работы на 5 мин, кто сможет помочь?Дизайн продукции15 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток! СРОЧНО Требуется создание презентации услуг рекламного агентства http://ra-kraska.ru По наружной рекламе требуется обозначит услуги: - Изготовление наружной рекламы - Щиты, биллборды, сити ...Дизайн продукции10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно нарисовать дизайн обложки, который будет передан в полиграфию для печати. Формат А5. Тематика: Книга-тренинг по созданию бизнеса Просчитайте стоимость по двум примерам: 1 - в аттаче под именем "1", второе ...Дизайн продукции7 заявокЗакрыт10 лет назад
Ситилайт не очень сложный. Есть все элементы. Нужно гармоничное размещение. Размер: 1м.20см.-ширина , 1м. 80 см.-высота. Пишите стоимость. Предварительные заявки не рассматриваю. Оплата ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать дизайн 4 подарочных карт 85х55 мм. в зависимости от праздника/повода (летний, Новогодний, национальный, корпоративный). Цену-сроки указывайте за все 4. Возможно постоянное сотрудничество при удачном соотношении цена/качество.Дизайн продукции20 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток уважаемые веблансеры! Требуется разработка дизайна под имеющуюся конструкцию, то есть графики, которой она будет обклеена. В прикрепленном файле вы можете найти трехмерный макет этой конструкции. Заинтересовавшихся ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть пример наклейки по замене масла прикрепляю его к проекту. Нужно сделать такой же только под Наш стиль с Нашим логотипом и всеми данными. Сделать так чтобы на Листе А4 их поместилось как ...Дизайн продукции15 заявокЗакрыт10 лет назад
Наша организация занимается продажей авто света, установкой комплектующих для хорошего света автомобиля, ремонтом фар, тюнингом оптики, бронирование и полировка Требуется на эту тему нарисовать рекламный флаер, которые будут располагаться на мойках и ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад