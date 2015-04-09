Нужен макет наклейки для СТО

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок203 просмотра

Есть пример наклейки по замене масла прикрепляю его к проекту.

Нужно сделать такой же только под Наш стиль с Нашим логотипом и всеми данными.

Сделать так чтобы на Листе А4 их поместилось как много больше, но и чтобы они не были мелкими.

Бюджет минимальный.

Далее вся информация после согласования всех деталей.

10 лет назад
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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