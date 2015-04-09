Нужен макет наклейки для СТО

Есть пример наклейки по замене масла прикрепляю его к проекту.

Нужно сделать такой же только под Наш стиль с Нашим логотипом и всеми данными.

Сделать так чтобы на Листе А4 их поместилось как много больше, но и чтобы они не были мелкими.

Бюджет минимальный.

Далее вся информация после согласования всех деталей.