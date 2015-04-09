Наша организация занимается продажей авто света, установкой комплектующих для хорошего света автомобиля, ремонтом фар, тюнингом оптики, бронирование и полировка Требуется на эту тему нарисовать рекламный флаер, которые будут располагаться на мойках и ...
Нужен макет наклейки для СТО
Есть пример наклейки по замене масла прикрепляю его к проекту.
Нужно сделать такой же только под Наш стиль с Нашим логотипом и всеми данными.
Сделать так чтобы на Листе А4 их поместилось как много больше, но и чтобы они не были мелкими.
Бюджет минимальный.
Далее вся информация после согласования всех деталей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется разработать дизайн термоэтикетки, произвести допечатная подготовку. Дизайн этикетки должен быть универсален, предпочтительную векторная графика. Род деятельности - производство соленой, копченой рыбы. Переработать имеющийся логотип.Дизайн продукции15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужно сделать дизайн рекламного модуля для стенда (не него будут смотреть на расстоянии от 20 до 50 см) размер 160х138 мм (горизонтальный). Старый макет в приложении (делался оч.быстро и экстренно) теперь нужно что-то ...Завершен10 лет назад
Шесть штук. Меняется только фото человека и текст. Остальные элементы одинаковые. Просьба указывать стоимость работы.Завершен10 лет назад
Есть готовый дизайн этикетки на пластиковые ведра для теплоизоляции. Нужно дизайн этикетки изменить и модернизировать, сделать ярким и запоминающимся).Дизайн продукции13 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем доброго времени суток! Нужно отрисовать этикетку по заданным параметрам и подготовить макет для печати в типографии. На прикрепленной фотографии примерный вид. Остальные подробности (размер, цвет и т.д.) в процессе общения. ...Завершен10 лет назад
- $20
Задание на изготовление дизайна рекламного буклета (листовка) сухого корма для собак. 1. Формат А4. 2. Буклет должен выглядеть как Лединг пейдж . В дальнейшем будет использоваться и для подготовки лейдин пейджа. 3. Реклама ориентирована ...Завершен10 лет назад
- $20
Необходимы двухсторонние визитки, с первом стороны изображен должен быть логотип, с другой стороны данные компании: телефон, почта, адрес сайта, и адрес офиса. Все должны быть грамотно и очень красиво, и не выбиваться ...Дизайн продукции32 заявкиЗакрыт10 лет назад
двухсторонняя визитка примеры в приложении,подробное описание дам при переписке или личном контакте,оплата договорнаяЗавершен10 лет назад