Дизайн этикетки, допечатная подготовка, переработка логотипа.

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Закрыт15 заявок215 просмотров

Требуется разработать дизайн термоэтикетки, произвести допечатная подготовку. Дизайн этикетки должен быть универсален, предпочтительную векторная графика. Род деятельности - производство соленой, копченой рыбы. Переработать имеющийся логотип.

10 лет назад
coalminer
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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