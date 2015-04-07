Дизайн этикетки, допечатная подготовка, переработка логотипа.

Здравствуйте! Нужно сделать дизайн рекламного модуля для стенда (не него будут смотреть на расстоянии от 20 до 50 см) размер 160х138 мм (горизонтальный). Старый макет в приложении (делался оч.быстро и экстренно) теперь нужно что-то ...