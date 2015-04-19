Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Необходимо разработать дизайн 2-х бонусных карт для клиентов интернет-магазина antarktida.by. 1 карта будет пластиковой. 2 карта – бумажной. Краткая суть программы: бумажная карта ...
Создать макет флаера
Требуется сделать макет флаера для рекламы услуг на выставке.
Простой и удобный для просмотра, небольшого размера, с ветками метро на обратной стороне.
Желательно, добавить щепотку магии, и возможно получатель не выбросит наш флайер через пару метров;)
Пожалуйста, при заявке не забудьте указать цену.
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