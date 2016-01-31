Доработка логотипа для бонусной карты клиента

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен9 заявок2660 просмотров
#1$75
#2$15
#3$10

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Необходимо разработать дизайн 2-х бонусных карт для клиентов интернет-магазина antarktida.by.

1 карта будет пластиковой.

2 карта – бумажной.

Краткая суть программы: бумажная карта выдается покупателям при первоначальной покупке. И покупатель получает до -3% скидки на последующие покупки.

Пластиковая – выдается при дальнейших покупках. И дает право покупателю приобретать товары со скидками: до-6%, до-9%, до-12%.

На бумажной карте изображен 1 пингвин – «Пингвин Малый».

На пластиковой карте изображены 3 пингвина – Пингвин Хохлатый, Пингвин Толстоклювый, Пингвин Антарктический.

Дизайн пингвинов. За пример дизайна пингвина можно взять Пингвина, который у нас уже есть на логотипе сайта.

ANTARKTIDA.BY – наш лого. На странице: antarktida.by/about можно рассмотреть пингвина ближе.

Дизайн Бонусной Карты должен быть в стиле оформления сайта.

В прикрепленном файле Вы увидете более подробное ТЗ с предварительным макетом Бонусных Карт.

10 лет назад
torest777
Владимир 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Победители конкурса

Fayy
36 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
#2
Спасибо Ольга за качественную работу! :)
BeingDesign
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
#1
Спасибо Станислав за качественную работу! :)
s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
10 лет назад
#3
Добрый день! Рекомендую Елену как ответственного и очень качественного дизайнера с индивидуальным подходом в исполнении заказов. Было дано задание на разработку бонусной карты. Причем, нестандартной бонусной карты. Результат превзошел мои ожидания. P.S. С моей стороны был косяк с подтверждением оплаты. Я получил заказ, завершил сделку, и не знал, что необходимо нажимать кнопку о подтверждении перевода денег. Сейчас косяк исправил, и деньги Елене поступили. Елена, я извиняюсь за данную ситуацию. При дальнейших заказах таких ситуаций не возникнет. Еще раз спасибо!
Работу не оплатил, хотя исходники все переданы, на сообщения не отвечает!!! Не рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Fayy
36 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
#2
BeingDesign
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
#1
s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
10 лет назад
#3

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