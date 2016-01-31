Доработка логотипа для бонусной карты клиента

# 1 — $ 75 # 2 — $ 15 # 3 — $ 10

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры.

Необходимо разработать дизайн 2-х бонусных карт для клиентов интернет-магазина antarktida.by.

1 карта будет пластиковой.

2 карта – бумажной.

Краткая суть программы: бумажная карта выдается покупателям при первоначальной покупке. И покупатель получает до -3% скидки на последующие покупки.

Пластиковая – выдается при дальнейших покупках. И дает право покупателю приобретать товары со скидками: до-6%, до-9%, до-12%.

На бумажной карте изображен 1 пингвин – «Пингвин Малый».

На пластиковой карте изображены 3 пингвина – Пингвин Хохлатый, Пингвин Толстоклювый, Пингвин Антарктический.

Дизайн пингвинов. За пример дизайна пингвина можно взять Пингвина, который у нас уже есть на логотипе сайта.

ANTARKTIDA.BY – наш лого. На странице: antarktida.by/about можно рассмотреть пингвина ближе.

Дизайн Бонусной Карты должен быть в стиле оформления сайта.

В прикрепленном файле Вы увидете более подробное ТЗ с предварительным макетом Бонусных Карт.