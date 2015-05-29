Дизайн макета А4

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен8 заявок224 просмотра

Нужно сделать дизайн макета для печати в формате А4 , печататься будет в виде накрейки

Для сайта http://myswimwear.ru/ , должно присутсвовать "логотип" ниже надпись "Магазин модных купальников" ну и в общем оформить всё красиво дизайнерски

бюджет 200руб

10 лет назад
ker4
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

natamaster
Наталия 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$5
1 день
Рекомендую
Все круто, рекомендую!

Заявки фрилансеров

natamaster
Наталия 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад