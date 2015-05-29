Дизайн макета А4

Нужно сделать дизайн макета для печати в формате А4 , печататься будет в виде накрейки

Для сайта http://myswimwear.ru/ , должно присутсвовать "логотип" ниже надпись "Магазин модных купальников" ну и в общем оформить всё красиво дизайнерски

бюджет 200руб