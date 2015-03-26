Необходимо разработать дизайн и подготовить допечатный макет бейджа и памятки, а также электронную памятку для рассылки. Все должно быть в едином концепте. Во вложении 3 файла: 1. ТЗ 2-3. С наполнением памятки. ...
Дизайн и верстка каталога спецхтехники
20 тракторов, фото есть + тех.характеристики + 2-4 стр. о заводе.
Плюс обложки.
И верстка всего этого дела для печати (требования дадим).
Срок и сумму пишите плиз конкретно.
Нужен стильный каталог, для солидных клиентов.
Бюджет 10 000 руб.
Некоторые варианты дизайнов которые нам делали ранее мы покажем, но нужно что-то новое минималистично-стильное. Может с оттенком хай-тек.
Предоплату не рассматриваем в этом проекте, так как работать будем с новым исполнителем. Поэтапная оплата - нет проблем.
Важнее чтобы вы описали сразу этапы работы - сколько вариантов предложите и пр.
Заявки фрилансеров
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