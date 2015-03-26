Дизайн и верстка каталога спецхтехники

20 тракторов, фото есть + тех.характеристики + 2-4 стр. о заводе.

Плюс обложки.

И верстка всего этого дела для печати (требования дадим).

Срок и сумму пишите плиз конкретно.

Нужен стильный каталог, для солидных клиентов.

Бюджет 10 000 руб.

Некоторые варианты дизайнов которые нам делали ранее мы покажем, но нужно что-то новое минималистично-стильное. Может с оттенком хай-тек.

Предоплату не рассматриваем в этом проекте, так как работать будем с новым исполнителем. Поэтапная оплата - нет проблем.

Важнее чтобы вы описали сразу этапы работы - сколько вариантов предложите и пр.