20 тракторов, фото есть + тех.характеристики + 2-4 стр. о заводе. Плюс обложки. И верстка всего этого дела для печати (требования дадим). Срок и сумму пишите плиз конкретно. ...
Разработать дизайн для принта
Здравствуйте.
Необходимо разработать дизайн футболки по типу "ест. спит. дота 2" (см. приложенный файл),только нам нужно "ест.спит. selenium 2.0). Можно рассмотреть вариант с надписями (ест спит итд),а можно без. На иконке с Selenium должна быть галочка (см. вложение 2)
Цветовая модель: RGB
Форматы: PNG, JPG, GIF.
Минимальный размер изображения: 200 x 200 px (точек, пикселей)
Максимальный: 5000 x 5000 px
Максимальный размер одного файла: 15 Mb
Заявки фрилансеров
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