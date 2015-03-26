Разработать дизайн для принта

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Закрыт7 заявок155 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо разработать дизайн футболки по типу "ест. спит. дота 2" (см. приложенный файл),только нам нужно "ест.спит. selenium 2.0). Можно рассмотреть вариант с надписями (ест спит итд),а можно без. На иконке с Selenium должна быть галочка (см. вложение 2)

Цветовая модель: RGB

Форматы: PNG, JPG, GIF.

Минимальный размер изображения: 200 x 200 px (точек, пикселей)

Максимальный: 5000 x 5000 px

Максимальный размер одного файла: 15 Mb

Selenium
10 лет назад
mitruska
Елена 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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