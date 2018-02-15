BeingDesign

Станислав Белюкин BeingDesign

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Опыт работы:

Февраль 2005г. - март 2007 г. Дизайнер Центра Социального Партнерства 

Июнь 2008 г. – Июнь 2009г. Дизайнер рекламного агентства «Формат»,

С мая 2008 года работаю внештатным дизайнером мебели, "Creale"

С октября 2008 года работаю внештатным дизайнером Черкасского областного ресурсного центра при поддержке ООН и ЕС

С 2008 Года проживал в США, работал в дизайнерском агентстве BeingDesign 

Цель:

Заинтересован в дистанционной работе, есть возможность создать рабочее место вне офиса.

Дополнительная информация:

Знание компьютерных программ: Corel DRAW, Photoshop, illustrator

Работаю в сфере полиграфии, наружной рекламы, занимался оформлением АЗК, фасадов зданий.

Работал с режущими и широкоформатными плоттерами. Работал со всеми видами печати. Специалтзация: Логотипы, фирменный стиль. 

Профиль: Логотипы, полиграфия, наружная реклама

О себе:

Кратчайшие сроки, целеустремлённость, обязательность 

Для связи [email protected] 

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Отзывы заказчиков

torest777
Владимир 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Доработка логотипа для бонусной карты клиента
Спасибо Станислав за качественную работу! :)
Дизайн продукции
1 отзыв
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $40
от 2 дней
нет рейтинга
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