Опыт работы:

Февраль 2005г. - март 2007 г. Дизайнер Центра Социального Партнерства

Июнь 2008 г. – Июнь 2009г. Дизайнер рекламного агентства «Формат»,

С мая 2008 года работаю внештатным дизайнером мебели, "Creale"

С октября 2008 года работаю внештатным дизайнером Черкасского областного ресурсного центра при поддержке ООН и ЕС

С 2008 Года проживал в США, работал в дизайнерском агентстве BeingDesign

Цель:

Заинтересован в дистанционной работе, есть возможность создать рабочее место вне офиса.

Дополнительная информация:

Знание компьютерных программ: Corel DRAW, Photoshop, illustrator

Работаю в сфере полиграфии, наружной рекламы, занимался оформлением АЗК, фасадов зданий.

Работал с режущими и широкоформатными плоттерами. Работал со всеми видами печати. Специалтзация: Логотипы, фирменный стиль.

Профиль: Логотипы, полиграфия, наружная реклама

О себе:

Кратчайшие сроки, целеустремлённость, обязательность

Для связи [email protected]