Опыт работы:
Февраль 2005г. - март 2007 г. Дизайнер Центра Социального Партнерства
Июнь 2008 г. – Июнь 2009г. Дизайнер рекламного агентства «Формат»,
С мая 2008 года работаю внештатным дизайнером мебели, "Creale"
С октября 2008 года работаю внештатным дизайнером Черкасского областного ресурсного центра при поддержке ООН и ЕС
С 2008 Года проживал в США, работал в дизайнерском агентстве BeingDesign
Цель:
Заинтересован в дистанционной работе, есть возможность создать рабочее место вне офиса.
Дополнительная информация:
Знание компьютерных программ: Corel DRAW, Photoshop, illustrator
Работаю в сфере полиграфии, наружной рекламы, занимался оформлением АЗК, фасадов зданий.
Работал с режущими и широкоформатными плоттерами. Работал со всеми видами печати. Специалтзация: Логотипы, фирменный стиль.
Профиль: Логотипы, полиграфия, наружная реклама
О себе:
Кратчайшие сроки, целеустремлённость, обязательность
Для связи [email protected]
Портфолио
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- Визитка Поставка Одежды333 просмотра
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- Логотип и визитка финансовой компании416 просмотров