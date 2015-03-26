Нарисовать этикетку для косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт18 заявок213 просмотров

Нужно придумать общую концепцию этикетки, нарисовать задний фон, создать изменяемое поле для состава, названия продукта.

За примеры можно взять данную косметику:

http://www.offt.ru/Files/Products/aca96f78-49fd-11e4-bc5b-a2c4319b0bc2.jpg

http://ufa.gradmart.ru/ir/content/shop/images/products/37161600.jpg%7Cw/800/h/600.png

http://market.yandex.ru/model?modelid=1290195611&hid=91176&clid=551

Можно не такую цветастую, чуть поспокойнее.

10 лет назад
marina01031984
Марина 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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