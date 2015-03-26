Нужно сделать дизайн макета для печати в формате А4 , печататься будет в виде накрейки Для сайта http://myswimwear.ru/ , должно присутсвовать "логотип" ниже надпись "Магазин модных купальников" ну и в общем оформить всё ...
Нарисовать этикетку для косметики
Нужно придумать общую концепцию этикетки, нарисовать задний фон, создать изменяемое поле для состава, названия продукта.
За примеры можно взять данную косметику:
http://www.offt.ru/Files/Products/aca96f78-49fd-11e4-bc5b-a2c4319b0bc2.jpg
http://ufa.gradmart.ru/ir/content/shop/images/products/37161600.jpg%7Cw/800/h/600.png
http://market.yandex.ru/model?modelid=1290195611&hid=91176&clid=551
Можно не такую цветастую, чуть поспокойнее.
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