Дизайн коробки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок281 просмотр

Требуется сделать оформление черно белое картонной коробки. Коробка length: 110mm width:100mm height:120mm из гофрокартона. Срок понедельник!!! Только с опытом работы.

10 лет назад
vvv4511
Петр 
79 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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