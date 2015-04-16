Нужен дизайн этикетки с подготовкой макета для печати.

Всем доброго времени суток! Нужно отрисовать этикетку по заданным параметрам и подготовить макет для печати в типографии.

На прикрепленной фотографии примерный вид. Остальные подробности (размер, цвет и т.д.) в процессе общения.

Жду от Вас условные сроки и условную сумму. Спасибо!