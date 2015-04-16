Нужен дизайн этикетки с подготовкой макета для печати.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен18 заявок235 просмотров

Всем доброго времени суток! Нужно отрисовать этикетку по заданным параметрам и подготовить макет для печати в типографии.

На прикрепленной фотографии примерный вид. Остальные подробности (размер, цвет и т.д.) в процессе общения.

Жду от Вас условные сроки и условную сумму. Спасибо!

10 лет назад
kkomchak
Ксения 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад
$20
1 день
Очень рада, что работала именно с Надеждой! Все чётко, нет размытых формулировок, четкие уточняющих вопросы. Все быстро и с полуслова. Буду обращаться ещё!
Всё отлично. Приятная заказчица, очень легко работать, получилось всё сразу сделать. Оплата без задержек. Спасибо за проект.

Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
10 лет назад

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