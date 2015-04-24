Рекламная листовка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен17 заявок252 просмотра

Задание на изготовление дизайна рекламного буклета (листовка) сухого корма для собак.

1. Формат А4.

2. Буклет должен выглядеть как Лединг пейдж . В дальнейшем будет использоваться и для подготовки лейдин пейджа.

3. Реклама ориентирована на женщин возраста 25-45 лет. Основные интересы кулинария обустройство (это важно для оформления).

4. Лозунг – Купи корм любимой собаке. Полезный, качественный, цена (обсуждается). Доставка.

5. Плакат будет размещен в лифте, должен побуждать к покупке. Канал продажи – телефон, интернет сайт.

Бюджет 20$

10 лет назад
taira
Елена 
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Все хорошо. Думаю будем еще сотрудничать.
Хороший заказчик, все время на связи, отличная постановка задачи. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
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