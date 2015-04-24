Рекламная листовка

Задание на изготовление дизайна рекламного буклета (листовка) сухого корма для собак.

1. Формат А4.

2. Буклет должен выглядеть как Лединг пейдж . В дальнейшем будет использоваться и для подготовки лейдин пейджа.

3. Реклама ориентирована на женщин возраста 25-45 лет. Основные интересы кулинария обустройство (это важно для оформления).

4. Лозунг – Купи корм любимой собаке. Полезный, качественный, цена (обсуждается). Доставка.

5. Плакат будет размещен в лифте, должен побуждать к покупке. Канал продажи – телефон, интернет сайт.

Бюджет 20$