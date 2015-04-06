Дизайн визиток

Необходимы двухсторонние визитки, с первом стороны изображен должен быть логотип, с другой стороны данные компании: телефон, почта, адрес сайта, и адрес офиса.

Все должны быть грамотно и очень красиво, и не выбиваться из общей стилистики. Сайт zabor.bz

Портфолио обязательно.