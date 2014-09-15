Ксения очень вежливая и ответственная заказчица. Без проблем идет на контакт, стремится максимально поспособствовать скорейшему решению задачи. Перед началом работы внесла предоплату в 50% от общего бюджета, а после выполнения всех пунктов ТЗ сразу перечислила оставшуюся сумму. С радостью буду сотрудничать в дальнейшем, мои наилучшие рекомендации!