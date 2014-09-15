kkomchak

Ксения kkomchak

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Друзья, привет! Рада сотрудничеству с ответственными людьми и профессионалами своего дела)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен дизайн этикетки с подготовкой макета для печати.

    Всем доброго времени суток! Нужно отрисовать этикетку по заданным параметрам и подготовить макет для печати в типографии. На прикрепленной фотографии примерный вид. Остальные подробности (размер, цвет и т.д.) в процессе общения. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Оптимизация и контекстная реклама

    Добрый день! Требуется технически оптимизировать интернет-магазин d-hutor.ru (сейчас на стадии заполнения). А также настроить кампанию в яндекс директ. (+возможны правки по сайту, есть недоработки. К примеру, поправить шрифты) Просьба указывать примерные ...

    Контекстная реклама25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Блог на вордпресс

    Добрый день! Требуется установить и настроить шаблон (куплен официально, есть поддержка) http://themeforest.net/item/buzzblog-clean-personal-wordpress-blog-theme-/7424768?WT.ac=category_thumb&amp;WT.z_author=Hercules_Design Так как шаблон на англ.яз., необходимо частично его перевести (т.е. важные элементы, например "след.страница" или "далее" перевести на русский). ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Интернет-магазин меда

    Всем доброго времени суток! Требуется и совет, и исполнитель...В общем нужен интернет-магазин, с движком пока не определились, но предчувствуем, что в любом случае придется осуществлять доработки. Пример "идеального" для нас интернет-магазина : http://spb.2-berega.ru/ ...

    Joomla
    Интернет-магазины29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужен дизайн этикетки с подготовкой макета для печати.
Всё отлично. Приятная заказчица, очень легко работать, получилось всё сразу сделать. Оплата без задержек. Спасибо за проект.
Очень рада, что работала именно с Надеждой! Все чётко, нет размытых формулировок, четкие уточняющих вопросы. Все быстро и с полуслова. Буду обращаться ещё!
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Vador
Вадим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Блог на вордпресс
WordPress
Ксения очень вежливая и ответственная заказчица. Без проблем идет на контакт, стремится максимально поспособствовать скорейшему решению задачи. Перед началом работы внесла предоплату в 50% от общего бюджета, а после выполнения всех пунктов ТЗ сразу перечислила оставшуюся сумму. С радостью буду сотрудничать в дальнейшем, мои наилучшие рекомендации!
Очень приятно было работать с Вадимом. Вадим всегда на связи, а главное всегда держит в курсе работы. Все чётко выполнено, общение вежливое. Дополнительно получила очень полезные консультации. Теперь обращусь за продвижением!
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