coalminer

Дмитрий coalminer

 
34 годаРоссия/Владивосток
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
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$3
выплачено фрилансерам
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  • Дизайн ттиска печати для документов

    Необходимо сделать дизайн оттиска печати для документов(центральную часть). Логотип должен состоять из 3х букв(первые буквы инициалов) СЮЕ,  требуется сделать быстро, примеры импанирующих решений внутри.

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать имеющийся баннер

    Необходимо отредактировать нарисованный баннер, все исходники имеются. В изображении необходимо изменить цену на 290, год 2020 и добавить надпись о.Сахалин. Ссылка на исходник https://drive.google.com/file/d/1quVTGoVt4ZRsND6DZc-kYJmer-v_z8ku/view?usp=drivesdk

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип на основе имеющегося

    Необходимо переделать логотип фирменной розничной точки, а точнее хочется сделать отдельный Инста аккаунт для направления разливное пиво и копчёная рыбная продукция. Предварительно, рабочее название "СФЕРА" Fish&amp;Beer. Нужно оставить узнаваемость основного логотипа СФЕРА, при этом переработанный ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обработка фото для размещения в соц сетях, Х стойка

    Необходимо обработать 4 фотографии для размещения в соц сетях Одноклассники, Instagram. Вставить в изображения логотип. Сделать дизайн X стойки(высота 1600мм ширина 600мм) с изображением продукции и рекламным текстом. Ссылка на изображения: https://yadi.sk/d/sJrCxSNlrkUEkA

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Иллюстрированный прайс-листовка А3

    Необходимо, используя фотоматериал, сделать прайс под формат АЗ. Предпочитаемый стиль - меню с фоном в виде деревянной доски. Помимо вставленных фотографий продукции необходимо указать наименование продукции и стоимость. В качестве элементов фона хотелось бы видеть ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Баннер в печатное издание

    Необходимо сделать цветной баннер в газету. Баннер должен быть заметным, в красных тонах, желательно в  направлении векторная графика. Текст содержащийся в баннере: "Свинина охлаждённая" "7 дней скидок". Необходимо разместить на баннере фирменную символику торговых точек ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн баннера на доску объявлений, А3, А4

    Требуется баннер на доску обьявлений, А3, А4 с информацией о появлении в продаже горбуши вылова 2018 года, основной текст: ГОРБУША вылов 2018, НЕРАЗДЕЛАННАЯ 240 руб/кг. Адрес менее приметный: магазин "Сфера" ул.Чехова 41. Фоновой изображение можно ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Реклама Х-стойка

    Требуется сделать банер для Х-стойки 0.6мх1.6м. Содержание текста примерно такое: новые, эксклюзивные сорта пенных напитков на розлив по низким ценам. Рекламируется пиво на розлив, так же необходимо разместить фирменный логотип и информацию о вреде и ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Макет рекламный в газету.

    Необходимо создать рекламный макет для размещения в газете,выделенная площадь 15,5смх12см. Суть рекламной кампании – информирование опроведении акции ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ(снижение цены наСВИНИНУ НЕСОРТОВОГО РАЗРУБА). 1.      Необходимо ярко обозначить, старую цену 257рублей и новую 225 рублей 2.      Донести до потребителя информацию о ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать логотип, рекламную листовку, рекламный баннер

    Необходимо разработать логотип для точки по продаже охложденного мяса под названием Мясорубка, логотип хочется видеть лаконичный, но в то же время стильным, планируется использовать логотип при выпуске собственной продукции. Реклама в местную газету без особых ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн баннера

    Нужно сделать баннер на фасад магазина. Баннер должен сообщать о наличии в продаже охлажденного мяса - свинины, с ярлыком "от 70 руб/кг". Из пожеланий: по-классике аппетитный кусок свинины, красивый гармоничный дизайн. Находиться баннер будет по ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн этикетки, допечатная подготовка, переработка логотипа.

    Требуется разработать дизайн термоэтикетки, произвести допечатная подготовку. Дизайн этикетки должен быть универсален, предпочтительную векторная графика. Род деятельности - производство соленой, копченой рыбы. Переработать имеющийся логотип.

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип компании

    Необходимо сделать следующее: переработать имеющийся логотип, при этом необходимо сохранить 3 основных элемента - 2 дельфина и солнце. Также необходимо будет сделать монохромный вариант логотипа. При качественном выполнении заказа возможно дальнейшее сотрудничество по изготовлению фирменных ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Калькулятор под Joomla 1.5

    Нужно написать компонент калькулятора, считающего по формуле: x1+x2+x3+(x4*x5)+x6, где x1,x3,x5 - задаёт пользователь, а x2, x4, x6 могу задавать я, при этом x2 - значение в процентах(%). Комментируем и оцениваем. За подробностью в личку. Проект ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Калькулятор и плагин оформления заказа для JOOMLA!

    $250

    Цель такова: следует создать форму которая отображается у зарег. пользователей. Данная форма предпологает наличие 6сти полей для ввода данных из них 4 обязательны для заполнения, также предпологает наличие поля которое выводит конечную стоимость услуги, которая ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
loboianakis
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$3
10 баллов
4 года назад
Отредактировать имеющийся баннер
Рекомендую! Хороший заказчик
Быстро, качественно, буквально 5 минут.
Ответный отзыв
Radis_Sh
Радис 
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Логотип на основе имеющегося
Спасибо за заказ. Сотрудничеством доволен, все прошло на высшем уровне.
Примерный вариант работы специалиста. Ещё до заключения сделки был предоставлен набросок логотипа по инициативе самого дизайнера, что и стало основной причиной выбора именно этого дизайнера. Правки были моментально выполнены, сотрудничеством доволен. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
jeinry
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Обработка фото для размещения в соц сетях, Х стойка
Спасибо за интересный заказ! Чёткая задача, приятное общение, осталось только положительное впечатление при сотрудничестве.
Яна - серьёзный специалист с серьёзным подходом к делу, однозначно буду с ней сотрудничать. Работа сделана качественно фактически без поправок. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Verrone
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$37
10 баллов
4 года назад
Иллюстрированный прайс-листовка А3
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.
Быстро, качественно, рекомендую.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
день назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Баннер в печатное издание
Спасибо Дмитрию за проект, от сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Задание было понятное. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Дмитрий - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Хорошо и быстро сработанно, качество работы супер. На самом деле Анна - идеальный исполнитель: высокое качество работы, приемлемые цены, вежливое общение, причем общение поддерживает и через мессенджеры, что намного удобней. Спасибо Анне, с удовольствием поработаю с ней и не раз.
Ответный отзыв