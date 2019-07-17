Обработка фото для размещения в соц сетях, Х стойка

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок243 просмотра

Необходимо обработать 4 фотографии для размещения в соц сетях Одноклассники, Instagram. Вставить в изображения логотип. Сделать дизайн X стойки(высота 1600мм ширина 600мм) с изображением продукции и рекламным текстом.

Ссылка на изображения:

https://yadi.sk/d/sJrCxSNlrkUEkA

6 лет назад
coalminer
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

jeinry
Яна 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$30
1 день
Яна - серьёзный специалист с серьёзным подходом к делу, однозначно буду с ней сотрудничать. Работа сделана качественно фактически без поправок. Однозначно рекомендую.
Спасибо за интересный заказ! Чёткая задача, приятное общение, осталось только положительное впечатление при сотрудничестве.

Заявки фрилансеров

jeinry
Яна 
40 лет
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад