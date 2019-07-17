Необходимо создать PDF буклет по материалам сайта http://studiya-domov.ru Нужно разместить в нем каталог домов и бань с этого сайта. Всю графику и информацию можно брать с сайта. По сути сайт ...
Обработка фото для размещения в соц сетях, Х стойка
Необходимо обработать 4 фотографии для размещения в соц сетях Одноклассники, Instagram. Вставить в изображения логотип. Сделать дизайн X стойки(высота 1600мм ширина 600мм) с изображением продукции и рекламным текстом.
Ссылка на изображения:
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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