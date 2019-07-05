Исправить (дополнить) текстовую табличку.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен8 заявок266 просмотров

Суть задания.

На желтом поле черные буквы (шрифт самый простой).

Исходник есть.

Нужно добавить таким же шрифтом, но проработать в вариантах цветовых решений, дополнительный текст.

Возможно нужно будет разместить лого.

И все это сохранить для типографии (корел и тиф), а в наш адрес превьюху в джипеге.

Сорри, что задания сейчас мелкие.

==================================================

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут

проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках

тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не

рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений

в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем

только сообщения относительно технических деталей проекта.

Оплата WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию.

Предложения "безопасных сделок" нами не рассматриваются.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.

Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять

свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме

озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне

рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то

оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество

реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших

над ними.

6 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tatsianna_l
Татьяна 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва(-2)
6 лет назад
$1
1 день
Чем мне нравится работать с белорусами (у меня даже в оффе есть сотрудники из РБ), это то, что эти люди крайне ответственны, исполнительны, всегда доброжелательны, и всю работу доводят до конца. Вот и Татьяна из такой категории людей. Наш заказ был выполнен на высшем уровне, о чем ей большое спасибо. Ну и соответственно всем рекомендуем этого исполнителя. И, да, она всегда на связи.
Могу с уверенностью рекомендовать Юрия как отличного заказчика! Постановка задачи на высшем уровне. Постоянно на связи. Оплата быстрая. Спасибо за общение и заказ!

Заявки фрилансеров

tatsianna_l
Татьяна 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва(-2)
6 лет назад

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