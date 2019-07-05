Планирую сделать красивое предложение сотрудничества для дизайнеров интерьера. Я занимаюсь изготовлением мебели для общественных мест, планирую начать работать и с домашним сегментом и конечно же лучше начать с сотрудничества с дизайнерами интерьера. ...
Исправить (дополнить) текстовую табличку.
Суть задания.
На желтом поле черные буквы (шрифт самый простой).
Исходник есть.
Нужно добавить таким же шрифтом, но проработать в вариантах цветовых решений, дополнительный текст.
Возможно нужно будет разместить лого.
И все это сохранить для типографии (корел и тиф), а в наш адрес превьюху в джипеге.
Сорри, что задания сейчас мелкие.
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В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут
проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках
тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не
рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений
в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем
только сообщения относительно технических деталей проекта.
Оплата WebMoney. Другие валюты и ПС по согласованию.
Предложения "безопасных сделок" нами не рассматриваются.
Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.
Если исполнитель не согласен на данное условие, то не нужно выставлять
свою кандидатуру, отвлекая мое время на его оценку. На иных, кроме
озвученных выше условиях мы не согласимся. Если вы желаете мне
рассказать печальные истории про то, как вас кинули когда то там, то
оставьте их пожалуйста при себе, при этом вы можете оценить количество
реализованных только тут нами проектов, и отзывы фрилансеров, работавших
над ними.
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