Буклет на 3 сгиба

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт25 заявок249 просмотров

Здравствуйте!

Нужен буклет (евробуклет) на три сгиба.

Стилистика уже имеется, тексты тоже. Фото можно будет взять с интернета.

Хотелось бы услышать примерные цены и сроки. Так же не забывайте про ссылки на портфолио.

Спасибо.

6 лет назад
Kadilak
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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