Буклет на 3 сгиба

Здравствуйте. Я предлагаю попробовать себя в составлении и вёрстке словаря и выполнить пробную страницу. На проект заявилось несколько желающих и хочется предоставить каждому возможность показать свои умения. Бюджет на проект 7000 руб. По возможности будет ещё ...