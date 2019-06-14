Редакция электронной книги. PDF ===> DOCX

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт3 заявки149 просмотров

Нужно подготовить книгу для публикации на Litres. Исходник в PDF. 500 стр. Для публикации требуют формат docx с электронным оглавлением и др. 

Полные требования указаны на сайте selfpub в нижней части сайта в разделе "подготовка книги" 

6 лет назад
alikst
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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