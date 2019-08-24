Нужно подготовить книгу для публикации на Litres. Исходник в PDF. 500 стр. Для публикации требуют формат docx с электронным оглавлением и др. Полные требования указаны на сайте selfpub в нижней части сайта в разделе "подготовка ...
Разработать дизайн презентации(предложения сотрудничества)
Планирую сделать красивое предложение сотрудничества для дизайнеров интерьера.
Я занимаюсь изготовлением мебели для общественных мест, планирую начать работать и с домашним сегментом и конечно же лучше начать с сотрудничества с дизайнерами интерьера.
Данную презентацию буду отправлять по почте или в вотсап.
2-4 страницы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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