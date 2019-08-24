Разработать дизайн презентации(предложения сотрудничества)

Планирую сделать красивое предложение сотрудничества для дизайнеров интерьера.

Я занимаюсь изготовлением мебели для общественных мест, планирую начать работать и с домашним сегментом и конечно же лучше начать с сотрудничества с дизайнерами интерьера.

Данную презентацию буду отправлять по почте или в вотсап.

2-4 страницы