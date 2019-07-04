Нужно сделать дизайн 2-3 pdf презентации

есть сайт который генерирует из базы клиентов pdf

у pdf есть титульник где есть пару строк описания, блок с картинкой и описание и финальная страница с текстом, от исполнителя нужно накидать дизайн чтоб было красиво, без наворотов тк сложно реализуемов при конвертации в pdf