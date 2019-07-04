Нужно сделать дизайн 2-3 pdf презентации

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок161 просмотр

есть сайт который генерирует из базы клиентов pdf

у pdf есть титульник где есть пару строк описания, блок с картинкой и описание и финальная страница с текстом, от исполнителя нужно накидать дизайн чтоб было красиво, без наворотов тк сложно реализуемов при конвертации в pdf

6 лет назад
XIIIcool
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
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Максим даёт максимально понятное и подробное задание. Всегда на связи. Оплата в срок, очень приятная коммуникация.Советую!

Заявки фрилансеров

Kinrilan
Илья 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад

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