есть сайт который генерирует из базы клиентов pdf у pdf есть титульник где есть пару строк описания, блок с картинкой и описание и финальная страница с текстом, от исполнителя нужно накидать дизайн чтоб ...
Корректировка и доработка рекламной продукции для выставки.
Необходимо внести корректировки и доработать рекламную продукцию (раздаточный материал) для выставки.
Что есть: общий стиль дизайна, ранее созданные материалы (то есть уже есть в исходниках евробуклеты листовки и так далее), текстовка. часть фотографий.
Что необходимо подкорректировать/изменить:
1) 2 Плаката А1.
2) 3 листовки А5
3) Евробуклет
4) Плакат А3
Создавать с нуля не нужно. Это упрощает задачу.
Сроки сжаты - необходимо отдать в печать в понедельник.
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