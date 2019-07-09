Корректировка и доработка рекламной продукции для выставки.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен13 заявок205 просмотров

Необходимо внести корректировки и доработать рекламную продукцию (раздаточный материал) для выставки.

Что есть: общий стиль дизайна, ранее созданные материалы (то есть уже есть в исходниках евробуклеты листовки и так далее), текстовка. часть фотографий.

Что необходимо подкорректировать/изменить:

1) 2 Плаката А1.

2) 3 листовки А5 

3) Евробуклет

4) Плакат А3

Создавать с нуля не нужно. Это упрощает задачу.

Сроки сжаты - необходимо отдать в печать в понедельник. 

6 лет назад
guest_14949491165191
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
6 лет назад
$60
2 дня
Escrow
Александр все сделал на высшем уровне. Рекомендую!
Все прошло замечательно. Приятно было поработать. Быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
6 лет назад
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Верстка полиграфии

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