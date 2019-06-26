Необходимо внести корректировки и доработать рекламную продукцию (раздаточный материал) для выставки. Что есть: общий стиль дизайна, ранее созданные материалы (то есть уже есть в исходниках евробуклеты листовки и так далее), текстовка. часть фотографий. ...
Дизайн 3-х страничного буклета 285*210
Требуется дизайн буклета для детских трусиков и подгузников.
Ссылки на яндекс Диск:
Старый буклет:https://yadi.sk/d/vyJ8CVNW7ngydQ
Наработки нового буклета: https://yadi.sk/d/AGXdV62jFq-TqQ
Оперативная связь с заказчиком: https://t.me/Enzzzo
Внешний вид пачек подгузников и трусиков можно увидеть на сайте: https://elibell.ru/
Речь идёт именно о красивом дизайне и компоновке, текстовое наполнение будет наше.
Заявки фрилансеров
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