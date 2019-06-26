Дизайн 3-х страничного буклета 285*210

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок206 просмотров

Требуется дизайн буклета для детских трусиков и подгузников.

Ссылки на яндекс Диск:

Старый буклет:https://yadi.sk/d/vyJ8CVNW7ngydQ

Наработки нового буклета: https://yadi.sk/d/AGXdV62jFq-TqQ

Оперативная связь с заказчиком: https://t.me/Enzzzo

Внешний вид пачек подгузников и трусиков можно увидеть на сайте: https://elibell.ru/

Речь идёт именно о красивом дизайне и компоновке, текстовое наполнение будет наше.

6 лет назад
Artem_Elibell
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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