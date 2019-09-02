Radis_Sh

Радис Radis_Sh

 
31 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн | Логотипы | Баннеры | Стиль

За плечами художественное образование. В графическом дизайне самоучка. Ранее фрилансил в течении нескольких лет, с недавнего времени возобновил свою деятельность в связи с появлением свободного времени.

Работаю на adobe illustrator’e и photoshop’е. 

Пишите, буду рад поработать со всеми. 

Для меня важно, чтобы клиент остался доволен моей работой. 

На протяжении всего рабочего процесса держу связь с клиентом и учитываю любые малейшие пожелания, так же могу подсказать со своей стороны профессиональным взглядом. 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

katya777
41 год
6 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать логотип
Супер дизайнер
К сожалению работа не была доделана до конца и не оплачена, т.к. коммуникации не было никакой, на вопросы только одно молчание.
Ответный отзыв
Seldi
36 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать логотип
Высший пилотаж! Невероятный исполнитель! Предложил свои идеи и практически из невзрачного эскиза сделал шедевр!Очень и очень рекомендую!
Все прошло на высшем уровне! Спасибо! Рад был поработать.
Ответный отзыв
coalminer
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Логотип на основе имеющегося
Примерный вариант работы специалиста. Ещё до заключения сделки был предоставлен набросок логотипа по инициативе самого дизайнера, что и стало основной причиной выбора именно этого дизайнера. Правки были моментально выполнены, сотрудничеством доволен. Однозначно рекомендую.
Спасибо за заказ. Сотрудничеством доволен, все прошло на высшем уровне.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$1/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга