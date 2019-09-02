Дизайн | Логотипы | Баннеры | Стиль

За плечами художественное образование. В графическом дизайне самоучка. Ранее фрилансил в течении нескольких лет, с недавнего времени возобновил свою деятельность в связи с появлением свободного времени.

Работаю на adobe illustrator’e и photoshop’е.

Пишите, буду рад поработать со всеми.

Для меня важно, чтобы клиент остался доволен моей работой.

На протяжении всего рабочего процесса держу связь с клиентом и учитываю любые малейшие пожелания, так же могу подсказать со своей стороны профессиональным взглядом.