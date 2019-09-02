Дизайн | Логотипы | Баннеры | Стиль
За плечами художественное образование. В графическом дизайне самоучка. Ранее фрилансил в течении нескольких лет, с недавнего времени возобновил свою деятельность в связи с появлением свободного времени.
Работаю на adobe illustrator’e и photoshop’е.
Пишите, буду рад поработать со всеми.
Для меня важно, чтобы клиент остался доволен моей работой.
На протяжении всего рабочего процесса держу связь с клиентом и учитываю любые малейшие пожелания, так же могу подсказать со своей стороны профессиональным взглядом.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Супер дизайнер
Ответный отзыв
К сожалению работа не была доделана до конца и не оплачена, т.к. коммуникации не было никакой, на вопросы только одно молчание.
$5
10 баллов
6 лет назад
Высший пилотаж! Невероятный исполнитель! Предложил свои идеи и практически из невзрачного эскиза сделал шедевр!Очень и очень рекомендую!
Ответный отзыв
Все прошло на высшем уровне! Спасибо! Рад был поработать.
$2
10 баллов
6 лет назад
Примерный вариант работы специалиста. Ещё до заключения сделки был предоставлен набросок логотипа по инициативе самого дизайнера, что и стало основной причиной выбора именно этого дизайнера. Правки были моментально выполнены, сотрудничеством доволен. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за заказ. Сотрудничеством доволен, все прошло на высшем уровне.
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$1/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга