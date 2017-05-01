Любая работа с текстом
Копирайтинг, рерайтинг, СЕО статьи. Работа с сайтами и блогами.
Практикую высокохудожественный инфостиль, но могу писать просто, с ноткой юмора =)
Работа с ключами любого вхождения (прямого, чистого, точного, разбавленного, морфологического, обратного, сложного, синонимического и даже с очепятками =) )
Знание CMS (Joomla, WP), HTML, PHP, основы SEO оптимизации.
Порядочность и грамотность гарантирую!
Портфолио
- Курсы фармацевтов (+ ключи)206 просмотров
- Запись в программе Adobe Audition222 просмотра
- Запись звука на ноутбук193 просмотра
- Подключение объектов к энергосети (+ ключи)177 просмотров
- Электроснабжение (+ ключи)156 просмотров
- Интернет-магазины (рерайт с размножением + ключи)158 просмотров
- Интернет-магазин (размножение текста с ключами)149 просмотров
- Cкупка золота в Москве (с ключами)163 просмотра
- Устройства записи звука150 просмотров
- Гранитные памятники (+ ключи)140 просмотров
- Элитные памятники (+ ключи)143 просмотра
- Превью о фотографе158 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
7 лет назад
Очередное сотрудничество, все как всегда в лучшем виде! Большое спасибо!
Ответный отзыв
Очередная работа с заказчиком. Как обычно, грамотное постановление задачи, быстрая проверка и моментальная оплата. Побольше бы таких заказчиков)) Очень рекомендую!!!
$1
10 баллов
7 лет назад
Все сделано, большое спасибо!
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи, принятие работы без придирчивости и мгновенная оплата. Приятный заказчик, рекомендую!
$1
10 баллов
7 лет назад
Выражаю свою благодарность Дмитрию как терпеливому и ответственному исполнителю. Справился с не стандартной задачей на отлично. Умеет слушать заказчика. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Яна - отличный заказчик и просто хороший человек! Очень рекомендую всем к сотрудничеству.
$1
10 баллов
7 лет назад
Исполнительный и ответственный человек, талантливый копирайтер. Качеством выполненной работы доволен, сроки соблюдены, буду сотрудничать дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата работы вплоть до знака. Рекомендую!
$1
10 баллов
7 лет назад
Работа выполнена ранее, оговоренных сроков. Качественно и грамотно. Рекомендую специалиста! Сотрудничество продолжаем.
Ответный отзыв
Очень рекомендую! Оплата в любой момент, разложит по полочкам условия работы, все объяснит. Да и просто хороший человек))