Seldi

Дмитрий Seldi

 
35 летУкраина/Терновка
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Любая работа с текстом

Копирайтинг, рерайтинг, СЕО статьи. Работа с сайтами и блогами.

Практикую высокохудожественный инфостиль, но могу писать просто, с ноткой юмора =)

Работа с ключами любого вхождения (прямого, чистого, точного, разбавленного, морфологического, обратного, сложного, синонимического и даже с очепятками =) )

Знание CMS (Joomla, WP), HTML, PHP, основы SEO оптимизации.

Порядочность и грамотность гарантирую!

PHPWordPressHTMLJoomlaSEO-оптимизация
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Отзывы заказчиков
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Написать 15 отзывов о сайте fozzy.
Очередное сотрудничество, все как всегда в лучшем виде! Большое спасибо!
Очередная работа с заказчиком. Как обычно, грамотное постановление задачи, быстрая проверка и моментальная оплата. Побольше бы таких заказчиков)) Очень рекомендую!!!
Ответный отзыв
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Требуется размножить тексты.
Все сделано, большое спасибо!
Грамотная постановка задачи, принятие работы без придирчивости и мгновенная оплата. Приятный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
vgsgroup
Яна 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Текст-превью о фотографе
Выражаю свою благодарность Дмитрию как терпеливому и ответственному исполнителю. Справился с не стандартной задачей на отлично. Умеет слушать заказчика. Рекомендую к сотрудничеству!
Яна - отличный заказчик и просто хороший человек! Очень рекомендую всем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
gdomgd1
Сергей 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Требуется копирайтер для написания статьи.
Исполнительный и ответственный человек, талантливый копирайтер. Качеством выполненной работы доволен, сроки соблюдены, буду сотрудничать дальше. Рекомендую!
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата работы вплоть до знака. Рекомендую!
Ответный отзыв
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Рерайтинг 50 статей различной тематики
Работа выполнена ранее, оговоренных сроков. Качественно и грамотно. Рекомендую специалиста! Сотрудничество продолжаем.
Очень рекомендую! Оплата в любой момент, разложит по полочкам условия работы, все объяснит. Да и просто хороший человек))
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