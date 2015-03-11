vgsgroup

Яна vgsgroup

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Текст-превью о фотографе

    Всем доброго дня!  Есть начинающий фотограф и его страница в соц.сети, на которой выложены его работы. Опираясь на эти данные нужно написать короткий текст-приветствие о нём, рассказать чем именно он выделяется на ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Помощь в переводе

    В техническом тексте (руководство пользователя бытового прибора) найти: - лексические трансформации (транскрипция, транслитерация, калькирование, генерализация, конкретизация, модуляция). По 3-5 примеров - грамматические трансформации (грамматическая замена, синтаксическое уподобление или членение/объединение предложений. Также 3-5 примеров. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Распознать трансформации eng - rus

    В техническом тексте (руководство пользователя бытового прибора) найти: - лексические трансформации (транскрипция, транслитерация, калькирование, генерализация, конкретизация, модуляция). По 3-5 примеров - грамматические трансформации (грамматическая замена, синтаксическое уподобление или членение/объединение предложений. Также 3-5 примеров. ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт теории перевода

    Имеется исходный текст по теории перевода, собранный из разных источников. Нужен рерайт с уникальностью не менее 90%. Объём — 14 листов А4, количество знаков с пробелами — 25431. Срок исполнения — 1 ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отзывы Яндекс.Маркет

    Нужно 7 качественных, информативных отзывов о взаимодействии с магазином. Помогу написать или отредактирую Ваши варианты.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мобильная версия сайта

    Добрый вечер. Ищу адекватного, оригинального и ответственного человека, который с соблюдением сроков сделает мобильную и планшетную версии для прекрасного сайта intershop.su. По окончанию работ буду ждать папку с дизайнами и вёрсткой.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отзывы на Яндекс Маркет

    Добрый день. Ищу грамотного, объективного человека, который разместит с разных аккаунтов 5-7 качественных информативных отзывов о магазине, ссылку на который я дам в ЛС.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн + вёрстка по тз

    Нужен имиджевый сайт по тематике недвижимость. Требования к исполнителю: адекватность, терпение, умение ценить свое время и время заказчика.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Имиджевый сайт

    Ищу ответственного, адекватного, а главное — пунктуального исполнителя для создания простого имиджевого сайта. Не интернет-магазин. Сайт-представитель производителя массажного оборудования.

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод с английского двух инструкций

    Требуется перевод с английского языка двух инструкций аппаратов косметологического назначения. Первая инструкция - около 31500 знаков без пробелов, вторая - около 30000 знаков без пробелов. Срок - до 10 марта. Отбор ...

    Переводы36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить кнопку в дизайн

    В дизайн карточек товаров на сайтах http://intershop.su/ и http://massagebeds.ru/ добавить кнопку "Купить в один клик". Предложить аргументированное видение кнопок (какие убрать, какие переименовать). Задача срочная. P. S. Нужен человек ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

Seldi
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Текст-превью о фотографе
Яна - отличный заказчик и просто хороший человек! Очень рекомендую всем к сотрудничеству.
Выражаю свою благодарность Дмитрию как терпеливому и ответственному исполнителю. Справился с не стандартной задачей на отлично. Умеет слушать заказчика. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
serenit
39 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Помощь в переводе
Отличный работодатель, интересное задание, своевременная оплата. Одно удовольствие работать с такими людьми!
От сотрудничества с Екатериной остались только самые лучшие впечатления, задача выполнена качественно, не смотря на то, что тематика достаточно специфична. Рекомендую! Буду обращаться вновь.
Ответный отзыв
Kondak
Денис 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Срочный перевод документа с польского языка
Яна предоставила четкое задание, в течение нескольких минут проверила и оплатила работу. Остались только положительные впечатления, рекомендую.
Денис — качественный специалист для требовательных заказчиков. Работа сдана в срок, нареканий не выявлено. Рекомендую!
Ответный отзыв
leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Рерайт теории перевода
Очень довольна работой с Яной. Коммуникабельная и толковая девочка, большая умница и платит вовремя :) С удовольствием поработаю еще.
Ирина — профессионал своего дела. Качественный рерайт в чётко установленные сроки.
Ответный отзыв
Ksenija46
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Перевод медицинского текста
Спасибо за приятное сотрудничество, Яна-приятный во всех отношениях Заказчик, очень хорошая коммуникация, всегда на связи, когда была проблема с перечислением оплаты на Украину, сделала все возможное, буду рада дальнейшему сотрудничеству и рекомендую всем!
Оксана очень ответственный исполнитель, готовый работать в экстремальных временных рамках. Рекомендую! Буду обращаться снова и снова.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов