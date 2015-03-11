Изучить сайт и предложить план его развития.
- Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется красиво оформить презентацию без анимационных эффектов. Текст предоставлю. Объём: 5 слайдов.Презентации31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Всем доброго дня! Есть начинающий фотограф и его страница в соц.сети, на которой выложены его работы. Опираясь на эти данные нужно написать короткий текст-приветствие о нём, рассказать чем именно он выделяется на ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен8 лет назад
В техническом тексте (руководство пользователя бытового прибора) найти: - лексические трансформации (транскрипция, транслитерация, калькирование, генерализация, конкретизация, модуляция). По 3-5 примеров - грамматические трансформации (грамматическая замена, синтаксическое уподобление или членение/объединение предложений. Также 3-5 примеров. ...Завершен8 лет назад
В техническом тексте (руководство пользователя бытового прибора) найти: - лексические трансформации (транскрипция, транслитерация, калькирование, генерализация, конкретизация, модуляция). По 3-5 примеров - грамматические трансформации (грамматическая замена, синтаксическое уподобление или членение/объединение предложений. Также 3-5 примеров. ...Переводы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Имеется двухстраничный документ на польском языке. Очень оперативно нужен перевод на русский язык.Завершен8 лет назад
Имеется исходный текст по теории перевода, собранный из разных источников. Нужен рерайт с уникальностью не менее 90%. Объём — 14 листов А4, количество знаков с пробелами — 25431. Срок исполнения — 1 ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
нужен срочный перевод большого документа к утруЗавершен9 лет назад
Есть два крайне важных предложения на иврите, переведённые на английский язык. Нужно сверить достоверность перевода.Переводы7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно 7 качественных, информативных отзывов о взаимодействии с магазином. Помогу написать или отредактирую Ваши варианты.Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна мини-заставка на 5 секунд для добавления в видео ролики компании. Пример скину личным сообщением.Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый вечер. Ищу адекватного, оригинального и ответственного человека, который с соблюдением сроков сделает мобильную и планшетную версии для прекрасного сайта intershop.su. По окончанию работ буду ждать папку с дизайнами и вёрсткой.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Ищу грамотного, объективного человека, который разместит с разных аккаунтов 5-7 качественных информативных отзывов о магазине, ссылку на который я дам в ЛС.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разместить на яндекс.маркете 7-10 информативных, качественных отзывов о магазине. Подробности в ЛС.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен минимальный дизайн фирменной папки для раздачи на выставке. Детали расскажу в личкеФирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
на сайт интернет-магазина добавить свёрстанную опцию: калькулятор опций в карточку товара.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен имиджевый сайт по тематике недвижимость. Требования к исполнителю: адекватность, терпение, умение ценить свое время и время заказчика.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ищу ответственного, адекватного, а главное — пунктуального исполнителя для создания простого имиджевого сайта. Не интернет-магазин. Сайт-представитель производителя массажного оборудования.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется перевод с английского языка двух инструкций аппаратов косметологического назначения. Первая инструкция - около 31500 знаков без пробелов, вторая - около 30000 знаков без пробелов. Срок - до 10 марта. Отбор ...Переводы36 заявокЗакрыт10 лет назад
В дизайн карточек товаров на сайтах http://intershop.su/ и http://massagebeds.ru/ добавить кнопку "Купить в один клик". Предложить аргументированное видение кнопок (какие убрать, какие переименовать). Задача срочная. P. S. Нужен человек ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад