Оформить презентацию ppt

ПрезентацииЗакрыт31 заявка946 просмотров
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Требуется красиво оформить презентацию без анимационных эффектов. Текст предоставлю. Объём: 5 слайдов. 

7 лет назад
vgsgroup
Яна 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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