Требуется контент-менеджер для создания 100 статей, объемом примерно 350-500 знаков каждая. Тематика звуки, шумы и все что с ними связано. Стоимость работы: 30 рублей за одну статью. Более подробная информация в личной переписке.
Мой сайт - http://zvuko-fon.ru/
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