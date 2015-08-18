gdomgd1

Сергей gdomgd1

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Мой сайт - http://zvuko-fon.ru/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется контент-менеджер!

    Требуется контент-менеджер для создания 100 статей, объемом примерно 350-500 знаков каждая. Тематика звуки, шумы и все что с ними связано. Стоимость работы: 30 рублей за одну статью. Более подробная информация в личной переписке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется контент менеджер!

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Ищу исполнителя для создания примерно 100 небольших статей, который должен уметь создавать метаданные и хорошо ориентироваться в Яндекс вордстате. Также для выполнения задачи понадобиться смартфон. ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать аудиоконвертер для сайта на wordpress.

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Для решения задачи по расширению функционала сайта необходимо сделать инструмент "аудиоконвертер" и интегрировать его в структуру сайта, работающего на системе wordpress. В результате хотелось бы видеть что-то на ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание сайта с нуля.

    Необходимо изготовить сайт на подобии данных примеров:  1 - http://restostar.com/organization/baran-cafe/about-baran-cafe/ 2 - http://www.basilfood.ru/ Интересует возможность создания сайта на каком-нибудь бесплатном движке, типа wordpress. Также хотелось бы узнать какова примерная ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется консультация по защите сайта от ботов!

    $3

    Необходимо защитить аудио контент сайта от автоматического скачивания ботами. Сайт работает на движке wordpress. Хотелось бы узнать, какие существуют способы решения данной задачи.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется копирайтер для написания статьи.

    $2

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры!   Необходимо написать статью на тему: "запись звука". В статье необходимо указать как можно больше способов записи звука, а точнее устройств, с помощью которых можно писать звук. Статья должна быть ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется копирайтер для написания статьи.

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры!   Необходимо написать статью на тему: "запись звука". В статье необходимо указать как можно больше способов записи звука, а точнее устройств, с помощью которых можно писать звук. Статья должна быть ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется копирайтер разбирающийся в генерации мета - тегов

    Задача: необходимо сгенерировать мета – данные. Требования: грамотный русский язык, умение составлять мета – данные (тайтл, ключи, дискрипшен). Напишите пожалуйста, какое количество символов можете писать в сутки и стоимость 1к знаков без пробелов.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Требуется написать несколько статей. Тематика статей «рукоделие», поэтому требуется желательно девушка, которая интересуется этим и разбирается в данной сфере. Требования: грамотный русский язык, умение четко излагать свои мысли. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт и копирайт новичкам

    $15

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Требуется выполнить несколько заказов по рерайту и копирайту текстов. Заказы различаются по тематике и объему знаков. Время выполнения заказа зависит от сложности материала. Оплата по факту выполнения. Если заинтересованы, пишите ...

    Копирайтинг58 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mari2202
25 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Требуется контент-менеджер!
Сергей-хороший заказчик, серйозный и лояльный.Вовремя производит оплату, ставит понятное ТЗ, открыт к общению с исполнителем заказа.Рекомендую сотрудничать.
Работа была выполнена качественно и в срок. Сотрудничеством доволен, всем рекомендую!
Ответный отзыв
valyaspera
Валентина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
3 отзыва
$2
9 баллов
8 лет назад
Требуется копирайтер для написания статьи.
Написание статей
Отличный, ответственный заказчик, чётко ставит задачу, старается поддерживать связь при всей своей занятости, в целом наше сотрудничество было плодотворным и качественным) Так что рекомендую!)
Валентина отличный фрилансер, ответственно относиться к работе, всегда на связи, готова к конструктивному диалогу. Работа была выполнена качественно и в срок, рекомендую!
Ответный отзыв
Seldi
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Требуется копирайтер для написания статьи.
Написание статей
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, оплата работы вплоть до знака. Рекомендую!
Исполнительный и ответственный человек, талантливый копирайтер. Качеством выполненной работы доволен, сроки соблюдены, буду сотрудничать дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв