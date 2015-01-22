Рерайт и копирайт новичкам

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Требуется выполнить несколько заказов по рерайту и копирайту текстов. Заказы различаются по тематике и объему знаков. Время выполнения заказа зависит от сложности материала. Оплата по факту выполнения. Если заинтересованы, пишите свою почту для связи.