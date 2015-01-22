Написание технических статей

$20
КопирайтингЗакрыт2 заявки133 просмотра
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Добрый день, требуется написание двух статей на темы:

1) robots.txt - назначение, описание базовых функций.

под темы

robots.txt для joomla

robots.txt для wordpress

robots.txt для 1c-bitrix

robots.txt для netcat

robots.txt для modx

2) htaccess - область применения, профессиональная кастомизация.

Писать своими словами, не рерайт.

минимум 6000 знаков(без учета скопированного кода), стоимость за статью 400 руб. Тем кому не подходит стоимость - не пишите, понты ваши нам не нужны задаром, спасибо.

9 лет назад
dmko
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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