Написать 3 страницы на сайт

КопирайтингЗавершен6 заявок166 просмотров
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Приветствую участников системы!

Необходимо написать 3 страницы на сайт компании, которая занимается производством и продажей ЛДСП и ЛМДФ.

Объем каждой страницы до 1000-1500 символов. Тематика:

- Ламинированная ДСП;

- Ламинированная МДФ;

- Рамочный профиль;

Итого, копирайтинг на 3000-4000 символов

9 лет назад
ilya2ru
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nat13
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена вовремя, качество отличное, спасибо! Рекомендую.
Интересная задача, приятное общение, мгновенная оплата после сдачи работы. Рекомендую.
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