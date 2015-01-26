Требуется написание серии продуманных и грамотных статей на тему финансов и инвестиций (банки, финансовое планирование, ПИФы и проч.). Возможно долгосрочное сотрудничество с регулярным объёмом заказов ежемесячно. Пожалуйста, в заявке указывайте ссылки на ваши статьи по данной ...
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Необходимо написать 3 страницы на сайт компании, которая занимается производством и продажей ЛДСП и ЛМДФ.
Объем каждой страницы до 1000-1500 символов. Тематика:
- Ламинированная ДСП;
- Ламинированная МДФ;
- Рамочный профиль;
Итого, копирайтинг на 3000-4000 символов
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