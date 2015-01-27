Написать 20 статей на тематику мебели

КопирайтингЗавершен45 заявок407 просмотров
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Написать тексты на темы:

Радиусные шкафы-купе, новое веяние в дизайне

Угловые и радиусные шкафы купе. Зачем?

Радиусные раздвижные двери. Плюсы.

Радиусные двери: в квартиру и в загородный дом.

Оформление дверного проёма.

Дизайн гардеробной комнаты.

Межкомнатные перегородки завтрашнего дня — радиусные межкомнатные перегородки.

Радиусные двери, на что обратить внимание.

Радиусные мебель, как выбрать

Дизайн дверей

Материалы для обшивки шкафов-купе

Радиусные двери из стекла

Радиусные шкафы, как способ изменить пространство

Угловой шкаф, способ разумно использовать место

Межкомнатные перегородки: зоны в квартире и доме

Двери из массива

Радиусные шкафы, которые доступны всем

Выпуклые двери, как выбрать

Фотопечать на стекле

Фрески как элемент оформления шкафов

Каждый текст до 1500 символов.

Оставляйте сроки и стоимость.

Пишите только в проект, не пишите в личку.

Оплата по факту, ВМР.

9 лет назад
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
LibertyEmpire
Евгений 
27 летПольша
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$21
2 дня
Тексты написаны хорошо.
Сотрудничество прошло успешно, заказчик платит своевременно и всегда на связи, рекомендую!
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