Статья об алкоголе

Всем привет! Есть раскрученная поисковая фраза "Опытный бухгалтер" И наш сайт www.uabalance.com в топе по этой фразе, а текст там никакой. Собственно этот текст и надо изобразить: - с правильными ключевыми словами (чтоб не потерять позицию); - ну и ...