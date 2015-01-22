Статья об алкоголе

$80
КопирайтингЗавершен26 заявок322 просмотра
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Рекламная статья о сети магазинов алкогольных напитков в г. Львове.

9 лет назад
leosgroup
Виктор 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
$80
1 день
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Виктор - прекрасный заказчик. Никаких проблем в процессе сотрудничества не возникало. Мои рекомендации.
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