Рерайт статей финансовой тематики

КопирайтингЗавершен41 заявка347 просмотров
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Необходим рерайт 20 статей на финансовую тематику.

Статьи по объему разные (бывают маленькие, бывают и большие). Оплата 500-600 руб (в зависимости от объема статей).

Статьи должны быть уникальны (по Адвего Плагиатус не ниже 93 %). Объем статьи сокращать нельзя!

Оплата только на webmoney!

Заказ нужно выполнять в течение 7 дней.

9 лет назад
JustPositive
Инна 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MarinaSh87
Марина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$10
3 дня
С Мариной очень приятно работать. Качество статей на высшем уровне. Работа выполнена в сроки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Грамотная постановка задачи, постоянный онлайн и моментальная оплата. Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
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