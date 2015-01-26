Написать 10 СЕО статей - авто тематика

$20
КопирайтингЗавершен26 заявок461 просмотр
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Написать 10 уникальных продающих статей о покраске автомобильных дисков по 2000 знаков.

В каждой статье по 3 заголовка и абзаца.

Каждая ключевая фраза - это тема одной статьи, фразу повторить в тексте до 4 раз в разных склонениях

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9 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Credo
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад
$20
2 дня
Спасибо Андрею. Отличный копирайтер. Знание СЕО нюансов. Обращайтесь смело!
Благодарю за интересный заказ и мгновенную оплату. Рекомендую к сотрудничеству.
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