Тексты по тематике туризм.

$300
КопирайтингЗавершен51 заявка621 просмотр
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Нужны тексты по тематике туризм. Рерат без исходников.

Главное - грамотность, умение излагать простым и доступным языком. Тема простая, нужно лишь усердие и внимательность.

40 р за 1000

можно выбрать нескольких исполнителей

9 лет назад
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
startmaster333
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
3 дня
Ольга - прекрасный автор Рекомендую!
Сотрудничество с Юрием выдалось интересное и продуктивное! Разнообразные темы, приятное общение, понимание исполнителя! Рекомендую Юрия, как ответственного и надёжного заказчика!
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